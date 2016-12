Réalisation de plus de victoires dans de divers fronts [27/ديسمبر/2016]



SANA'A, 27 Déc. (SABA) – L'armée et les comités populaires ont pu réaliser plus de victoires et de progrès dans de différents fronts dans un certain nombre de provinces et aussi dans les fronts des frontières au cours des dernières 24 heures.





Une source militaire a déclaré à SABA que l'artillerie de l'armée et des comités populaires avait ciblé des rassemblements des soldats saoudiens dans des différents sites tels que l'école et Kobri-Al-Khoubah, Burj-Al-Doukhan, Al-Tabah-Hamra ainsi Muthalath Al-Roukbah à Jizan.





Des sites militaires saoudiens avaient été ciblé par l'artillerie de l'armée et des comités populaires, la source a dit, ajoutant qu'un soldat a été tué par un sniper de l'armée.





En outre, dans la région de Najran, l'artillerie de l'armée et des comités populaires avaient visé des sites militaires saoudiens, le fonctionnaire militaire a affirmé , soulignant que des missiles ont été lancés contre des rassemblements des mercenaires de l'agression au port d'Al-Khadhra.









ZA







