Lancement des obus d'artillerie contre des rassemblements des mercenaires à Lahj et Taïz [27/ديسمبر/2016]



TAIZ, 27 Déc. (SABA) – L'artillerie de l'armée et des comités populaires a ciblé ce mardi des rassemblements des mercenaires de l'agression dans les deux provinces de Taïz et Lahj.





Une source militaire a déclaré à SABA que l'artillerie avait pu brûler un mécanisme militaire des mercenaires et tuer son équipage au sud de la ville de Dhoubab dans la province de Taïz.





La source a aussi indiqué que l'artillerie avait visé un rassemblement des mercenaires derrière de Taj dans la zone de Kahboub dans la province de Lahj.







