AL-BAYDHA'A: Ciblage des mercenaires de l'agression et leurs véhicules militaires

AL-BAYDHA'A, 27 Déc. (SABA) - La force de missile de l'armée et des comités populaires a ciblé des rassemblements de mercenaires de l'agression saoudienne et leurs véhicules militaires au district d'Al-Zaihr.



Une source militaire a indiqué à SABA que les rouquettes de type de Katioucha de l'armée et des comités populaires ont ciblé les rassemblements de mercenaire d l'agression et leurs véhicules, ajoutant que les rouquettes ont atteint leur buts .



AM



SABA [27/ديسمبر/2016]