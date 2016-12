L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Bombardement des fortifications et des rassemblements des mercenaire à Taiz

TAIZ, 27 Déc. (SABA)-L' artillerie de l'armée et des comités populaires a ciblé des rassemblements et des fortifications de mercenaires de l'agression saoudienne à deux districts d'Al-Silo et de Dhoubab à Taiz.



Une source militaire a indiqué à SABA que la force d'artillerie a également bombardé un rassemblement de mercenaires de l'agression saoudienne au sud de district d'Al-Hariqiah et un rassemblement de quatre kits de mercenaires dans la zone de Beit Al-Ameri, ce qui a entrainé un incendie dans l'emplacement ciblé.



AM



