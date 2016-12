Discussion des aspects de la coopération entre le Yémen et la Russie dans le domaine de l'enseignement supérieur [26/ديسمبر/2016]

SANA'A, 26 Déc. (SABA)- Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Hussein Hazeb a recu ce lundi l'ambassadeur russe par intérim au Yémen.



La rencontre a porté sur les aspects de la coopération entre les deux pays, en particulier dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et les moyens de les renforcer.



La réunion a également abordé les difficultés rencontrées par les étudiants yéménites en Russie et la possibilité de leur fournir les aides nécessaires et de trouver des solutions à ces difficultés, en particulier à la lumière des conditions difficiles rencontrées par le pays à la suite de l'agression saoudienne.



La réunion a examiné les aspects de la coopération dans le domaine des bourses fournies par la République de la Russie au Yémen, qui se sont élevées à environ 120 de bourses d'études.



AS/AS



SABA