Une Tentative échouée des mercenaires pro-saoudiens de se progresser vers la zone d'al-Madfon à Nihm [26/ديسمبر/2016]



MAREB, 27 Déc. (SABA)- L'armée et les comités populaires ont repoussé lundi une tentative d'avancer vers la zone d'al-Madfon dans le district de Nihm, a déclaré à Saba un responsable militaire.



"Un certain nombre de mercenaires pro-saoudiens ont été tués lorsque les comités d'armée et populaires ont repoussé leur tentative d'avancer pour le cinquième jour, respectivement", a indiqué le responsable.



Abdul-Karim al-Haweri et Mohammed al-Matari, dirigeants de mercenaires, ont été tués dans ces affrontements militaires, a-t-il ajouté.



Un véhicule militaire et un bulldozer ont été détruits lors des affrontements, aussi, a-t-il dit.



Pendant ce temps, les avions de guerre d'agression américano-saoudiennes ont mené une série de raids aériens sur plusieurs régions à Nihm, en utilisant des bombes à sous-munitions pour soutenir leurs mercenaires, a-t-il dit.



AS/AS



SABA