M. Bin Habtoor reçoit le gouvernement de la jeunesse à Sana'a [26/ديسمبر/2016]







SANA'A, 26 Déc. (SABA)- Le Premier ministre Dr. Abdul Aziz bin Habtoor a rencontré dimanche avec les membres du gouvernement de la jeunesse, qui l'a informé de leur vision dans les domaines, politiques, de service et économiques.







Lors de la réunion, les membres du gouvernement de la jeunesse ont remis au Dr. bin Habtoor, une copie du programme du gouvernement et sa vision politique pour mettre fin à l'agression et d'apporter la paix au Yémen.







La chef et les membres du gouvernement de la jeunesse ont porté les activités et les tâches de leur gouvernement depuis sa déclaration en 2013 conformément à son programme.







Le Premier ministre a salué le gouvernement de la jeunesse et a affirmé que l'avenir est pour les jeunes.







"Vos idées créatives dans tous les domaines et vos programmes d'aujourd'hui sont pour le futur proche," Dr. bin Habtoor a adressé aux membres du gouvernement de la jeunesse.







Il a salué l'idée de réconciliation nationale formé par le gouvernement de la jeunesse, ce qui reflète leur compréhension de la réalité vécue par le pays à la lumière de l'agression.







Le premier ministre a souligné les dimensions et les objectifs de l'agression saoudienne, soutenue par les USA ce qui confirme l'échec de l'agression à saper l'État yéménite.







"Une guerre sale et immorale a été pratiquée sur le Yémen et ses fils, ainsi qu'un blocus entier, qui visait à diviser la patrie et de livrer certaines de ses zones d'al-Qaïda et Daesh," a dit Dr. bin Habtoor.







L'agression visait à semer le chaos à travers de la milice dans certaines provinces du Yémen en vue d'entraîner le pays dans une lutte interne continue, a-t-il ajouté.







Il a souligné l'importance de la compréhension de la jeunesse aux dimensions de cette guerre hostile et barbare sur leur patrie et sa sécurité, sa stabilité et son avenir.







Le Premier ministre a exprimé sa confiance dans le profond patriotisme chez la jeunesse, ses opinions, des pensées, des initiatives et des projets présents et futurs, affirmant que le gouvernement de salut ferait de son mieux pour soutenir le gouvernement de la jeunesse.







