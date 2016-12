OMS accorde des fournitures médicales à l'Hospital al-Thawrah à Hodeïda [26/ديسمبر/2016]



HODEIDA, 26 Déc. (SABA)- L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a accordé des fournitures médicales de plus de 2,8 millions de RY à l'Hospital al-Thawrah dans le gouvernorat de Hodeïda.



Les fournitures médicales contribueront, en partie, à couvrir la pénurie aiguë de médicaments et de fournitures médicales dans la province en raison du blocus imposé par les Etats de l'agression saoudo-américaine, a dit le directeur de l'hôpital Dr. Khalid Suhail.



Il a salué l'aide de l'organisation, appelant les autres organisations internationales pour donner plus d'aide à l'hôpital pour améliorer les services de soins de santé fournis aux patients dans la province.



AS/AS



SABA