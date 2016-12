Ministère des Droits de l'homme discute son plan pour l'année 2017 [26/ديسمبر/2016]



SANA'A, 26 Déc. (SABA)- Le Ministère des Droits de l'homme a tenu, dimanche, une réunion, présidée par la ministre, Alia Faisal, pour discuter du plan du ministère pour l'année 2017.



Le plan comprenait les procédures pour achever la ratification de la stratégie nationale des droits de l'homme, l'amélioration des prisons et des conditions des prisonniers, les cas de traite des êtres humains et des réfugiés, et les rapports nationaux du ministère sur la situation des droits humains dans le cadre de la poursuite de la guerre et de l'agression américano-saoudiennes contre le peuple yéménite.



Le plan comprend également l'amélioration de la coopération et de la coordination entre le ministère et les organisations humanitaires non gouvernementales.



AS/AS



SABA