SANA'A, 26 Déc. (SABA)- Le Président du Parlement, Yahya Ali al-Ra'ae a salué dimanche les efforts humanitaires déployés par les Médecins Sans Frontières (MSF) et tous les travailleurs de l'organisation.



Lors de sa rencontre avec les chefs des missions de la MSF, espagnole, néerlandaise, suisse et française, M. al-Ra'ae a souligné les difficultés subies par les travailleurs de l'organisation, qui continuent leur travail malgré les bombardements injustifiés des avions de combat de l'agression saoudienne contre le pays.



Le président du Parlement a exigé les chefs de la MSF à transmettre au monde ce qu'ils voient sur le terrain des effets et résultats de l'injuste agression sur le Yémen.



Il a souligné la nécessité d'arrêter la guerre injuste et de soulever le blocus ( terre, mer et aérien) sur le Yémen afin d'entrer dans la nourriture et l'aide médicale et des dérivés du pétrole au peuple.



Les responsables de la MSF ont présenté, au cours de la réunion, une explication détaillée sur la performance de l'organisation dans le domaine du travail médical et humanitaire au Yémen.



Ils ont exprimé leurs remerciements pour la coopération qu'ils ont reçu des autorités concernées et les cadres qui travaillent avec l'organisation dans les hôpitaux et centres médicaux.



Ils ont noté que l'hôpital d'Abs dans la province de Hajja a été rouvert après avoir été restauré, à la suite de son bombardement par les chasseurs de l'agression saoudienne.



