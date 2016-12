Tentative échouée des merceries de se progresser vers la zone d'Al-Makhdarah





MARIB, 26 Déc. (SABA)-Les héros de l'armée et des comités populaires ont fait échoué une tentative de mercenaires de se progresser vers la zone d'Al-Makhdarah au district de Sourwah à Marib.



Une source militaire a confirmé à SABA le meurtre d'un certain nombre de mercenaires, y compris le nommé, Rashad Al-Baadani, qui est l'un des leaders des mercenaires, lors de cette tentative échouée.



