Jizan: Ciblage des sites de l'ennemi saoudien



JIZAN, 26 Déc. (SABA)-Les héros de l'armée et des comités populaires ont bombardé des sites de l'ennemi à Jizan, infligeant à l'ennemi des pertes matérielles et humaines.



Une source militaire à Jizan a indiqué à SABA, que l'artillerie de l'armée et des comités populaires a ciblé des rassemblements des soldats saoudiens dans les douanes d'Al-Tiwal , la zone d'Al-Tabah Al-Hamra'a et le site d'Al-Kirs, ce qui a conduit à la mort et à la blessure d'un certain nombre de soldats saoudiens.



La source a souligné que la force de l'artillerie a également ciblé le sommet de Mont d'Al-Doukhan et un rassemblement militaire au site d'Al-Mountazah, en plus d'un dépôt d'armes près du centre d'Al-Majaza'a, ce qui a entraîné des explosions dans le dépôt.



AM



[26/ديسمبر/2016]SABA