Continuation des victoires dans de différents fronts [25/ديسمبر/2016]



SANA'A, 25 Déc. (SABA) – Les forces de l'armée et des comités populaires ont continué de réaliser plus de victoires et des progrès sur le terrain dans un certain nombre de fronts dans quelques gouvernorats et surtout dans les fronts des frontières au cours des dernières 24 heures.





Une source militaire a déclaré à SABA que la force de missile avait lancé un missile de type Zilzal 2 contre le camp d'Atalah à Najran et d'autres missiles contre des rassemblements des soldats saoudiens derrières du site d'Al-Shabaka.





La source a aussi indiqué la mort d'un certain nombre des hypocrites de l'agression suite à des lancements de missiles par les forces armées et des comites populaires visant leurs rassemblements.





Les unités de l'armée et des comités populaires avaient pu prendre d'assaut deux sièges militaires des soldats saoudiens à deux centres d'Al-Soumnah et d'Afrah, ce qui a conduit à la mort des deux soldats saoudiens au cours de l'opération et la blessure d'autres, la source a-t-elle souligné .









ZA





SABA