Continuation des frappes aériennes brutales au cours des dernières heures [25/ديسمبر/2016]



SANA'A, 25 Déc.(SABA)- L'aviation de l'agression saoudo-US a continue ses frappes aériennes brutales visant un certain nombre de provinces au cours des dernières heures.





D'après la source militaire déclarant à SABA, un civil a été tué suite à une frappe aérienne ciblant sa ferme dans la région de Mahdidah dans la province de Sa'ada.





Les chasseurs de guerre avaient aussi mené deux raids aériens contre la zone d'Al- Zamah au district de Baqum et deux autres raids contre le district d'Haidan, la source a-t-elle ajouté.





Les chasses de combat avaient également lancé une frappe aérienne contre une maisons d'un citoyen dans la zone de Jumat-Bani-Baher au district de Saqeen à Sa'ada et une autre frappe contre la région de Bisbass dans la district de Razeh.





Le fonctionnaire militaire a aussi indiqué que l'aviation de l'agression saoudo-américaine avait lancé deux frappes aériennes contre la vallée d'Aqran au district de Nihm et une autre contre la station de l'électricité de Midi.







