Assaut contre des sièges des forces saoudiennes et mort d'un certain nombre de soldats saoudiens



JIZAN, 25 Déc. (SABA)-Les forces de l'armée et des comités populaires ont pris d'assaut deux sièges des forces de l'ennemi saoudienne à Jizan.



Une source militaire à Jizan a indiqué à SABA, que les unités de l'armée et des comités populaires ont pu prendre d'assaut deux sièges militaires des soldats à deux centres d'Al-Sounah et d'Afrah, ce qui a conduit à la mort de deux soldats saoudienne au cours de l'opération et à la blessure d'autres.



La source a souligné que les forces de missiles de l'armée et des comités populaires ont bombardé le camp de Qaza'a, le Sud d'Al-Charkan et le Camp d'Abou Madh et d'Al-Slabah.



La source a souligné que les unités de tireurs d'élite de l'armée et des comités populaires ont tué trois soldats saoudiens au site militaire d'Al-Tala'ah au secteur de Najran et lancé deux missiles de type de Zelzal, fabriquées localement, ajoutant que les missiles ont atteint leurs objectifs avec précision.



AM

SABA [25/ديسمبر/2016]