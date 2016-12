L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل MARIB: Meurtre et blessure de 40 mercenaires de l'agression saoudienne

MARIB, 25 Déc. (SABA)- 40 mercenaires ont été tués et blessés dans une tentative échouée des mercenaires de se progresser vers Tabat Al-Nahdin au district de Nihm.



Une source militaire a indiqué à SABA que les mercenaires de l'agression ont fui, laissant les corps de leurs morts.



