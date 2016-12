Cinq raids aériens contre Sanhan



SANA'A, 25 Dec. (SABA)-L'aviation de l'agression saoudienne a lancé cinq raids contre le district de Sanahan et Bani Bouhlol au gouvernorat de Sana'a.



Une source de sécurité au gouvernorat a indiquée à SABA, l'aviation de l'ennemi a lancé cinq raids contre la zone de Dhabouah, faisant de grands dégâts à l'école d'Al-Chawkani et dans des dizaines d'écoles.



AM



[25/ديسمبر/2016]SABA