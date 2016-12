Nihm: Meurtre de 13 mercenaires de l'agression saoudienne





MARIB, 25 Déc. (SABA)-13 mercenaires de l'agression saoudienne ont été tués dans l'explosion d'un véhicule militaire appartenant aux mercenaires au district de Nihm.

Une source militaire a indiqué à SABA que le véhicule a sauté sur un mine à la zone de Milh, ce qui a entraîné la mort de 13 mercenaires.



La source a souligné que l'artillerie de l'armée et des comités populaires a ciblé des rassemblements de mercenaires dans la série de la vallée de Chaihan et à la vallée de Milh , faisant des morts et des blessés parmi leurs rangs des mercenaires.



La source a souligné que les zones de Nihm, ont témoigné des affrontements violents, qui ont fait des dizaines de morts et de blessés parmi les rangs des mercenaires.



[25/ديسمبر/2016]SABA