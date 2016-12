Saudi Aggression War against Yemen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Saudi jets wage raids on Sanhan SANA'A, Dec. 25 (Saba) - Saudi aggression fighter jets waged five air raids on Sanhan and Bani Bahloul districts of Sana'a province on Saturday , a security official told Saba.





The strikes targeted Thboh area, leaving great damage in al-Shawkaani School and dozens of homes.



