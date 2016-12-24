رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل رئيس الوزراء ووزير الخارجية استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور ووزير الخارجية هشام شرف. الكيان الصهيوني يعلن رفضه قرار مجلس الأمن بوقف الاستيطان والامتثال له أعلن رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتانياهو رفضه لقرار مجلس الأمن الدولي المطالب بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية والامتثال له .. متهماً إدارة الرئيس الامريكي باراك أوباما بالتواطؤ مع من اسماها "العصابة في الأمم المتحدة" . نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية يلتقي وزير الكهرباء والطاقة ناقش نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين عبدالله مقبولي اليوم مع وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف علي الجرموزي، تقرير نتائج الزيارة لمحافظة الحديدة للإطلاع على أوضاع الكهرباء ومحطات الطاقة الكهربائية. نتائج اليوم الأول لبطولة الجمهورية النسوية شهدت نتائج اليوم الأول لمنافسات بطولتي الجمهورية النسوية العاشرة للألعاب الفردية والتاسعة للألعاب الجماعية والتي دشنها اليوم بصنعاء وزير الشباب والرياضة حسن زيد وينظمها إتحاد رياضة المرأة على مدى ستة أيام عن تتويج اللاعبة ملايين الشلبي بسباق ١٥