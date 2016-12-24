[24/ديسمبر/2016]
ريمة - سبأ:
ناقشت الفرق الميدانية المنبثقة عن اللجنة الفرعية لتنفيذ قرار العفو العام بمحافظة ريمة اليوم مهام الفرق الميدانية وآلية إستقبال المغرر بهم بمديرية السلفية.
وأقر الإجتماع الذي ضم رئيس الفرق الميدانية بالمديرية منصور المنتصر، توزيع المهام على اللجان المشكلة من المشائخ والوجهاء والشخصيات الإجتماعية على مستوى المناطق والعزل بهدف إستفادة المغرر بهم من قرار العفو العام وتوسيع المشاركة المجتمعية في هذا الجانب.
كما أقر الاجتماع إستمرار عقد اللقاءات من خلال النزول الميداني للمناطق والعزل بهدف التوعية بأهمية الإستفادة من قرار العفو العام وعودة كل المغرر بهم.
وجدد المجتمعون الدعوة للمغرر بهم إلى الإستفادة من قرار العفو العام والعودة إلى حضن الوطن.
سبأ