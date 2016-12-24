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مناقشة الخطوات التي تم انجازها ضمن مشروع تتبع حركة النازحين بالحديدة
[24/ديسمبر/2016]
الحديدة - سبأ:
ناقشت لجنة المنسقين الخاصة بمشروع تتبع حركة النازحين واحتياجاتهم الأساسية بمحافظة الحديدة اليوم، الخطوات التي قطعها المشروع الذي ينفذه اتحاد نساء اليمن بالمحافظة بدعم من مفوضية شؤون اللاجئين.

واستعرض الاجتماع الذي حضره مدير عام الإحصاء تميم العبسي ومدير عام مديرية الدريهمي الدكتور محمد شريم، الصعوبات التي تعترض عمل الفرق الميدانية والجهود التي تبذلها السلطات المحلية في المديريات لتذليل مهام الفرق.

وأكدت رئيس فرع اتحاد نساء اليمن صبحية راجح أهمية تضافر الجهود لإنجاح مهام المشروع في تكوين قاعدة بيانات دقيقة عن حركة النازحين تمكن المنظمات الدولية من التدخل وتلبية الاحتياجات الرئيسية لهم.

وكانت منسقة المشروع منى الخولاني قد استعرضت نشاط الفرق الميدانية والمستجدات التي تطرأ على حركة النازحين وتزايد اعدادهم وما يمكن القيام به لتلبية احتياجاتهم وشمولهم بالمساعدات المقدمة من الجهات المانحة المحلية والدولية.

سبأ
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