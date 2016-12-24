الخام الأمريكي عند أعلى مستوى في 17 شهرا بعد مكاسب محدودة نيويورك ـ سبأ:

سجلت أسعار الخام الأمريكي أعلى مستوى لها منذ 17 شهرا في التسوية وسط تعاملات هادئة قبيل عطلة العام الجديد على الرغم من أن المكاسب التي تحققت نهاية هذا الاسبوع كانت ضعيفة في ظل ترقب السوق لمعرفة كيفية إدارة أوبك لخفض الإنتاج.



وعلى الرغم من ارتفاع العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى أعلى مستوى في 17 شهرا لم تسجل الأسعار تغيرا يذكر في تعاملات نهاية الاسبوع في سوق أغلقت مبكرا بمناسبة عطلة اعياد راس السنة الميلادية.



وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة ب 11 سنتا أو 2ر0 بالمائة إلى 55.16 دولار للبرميل عند التسوية.



و زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات أو 1ر0 بالمائة إلى 53.02 دولار للبرميل في التسوية وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2015.

سبأ [24/ديسمبر/2016]سبأ