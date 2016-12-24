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آخر تحديث: السبت، 24 - ديسمبر - 2016 الساعة 08:20:27م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل رئيس الوزراء ووزير الخارجية
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور ووزير الخارجية هشام شرف.
الكيان الصهيوني يعلن رفضه قرار مجلس الأمن بوقف الاستيطان والامتثال له
أعلن رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتانياهو رفضه لقرار مجلس الأمن الدولي المطالب بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية والامتثال له .. متهماً إدارة الرئيس الامريكي باراك أوباما بالتواطؤ مع من اسماها "العصابة في الأمم المتحدة" .
نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية يلتقي وزير الكهرباء والطاقة
ناقش نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين عبدالله مقبولي اليوم مع وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف علي الجرموزي، تقرير نتائج الزيارة لمحافظة الحديدة للإطلاع على أوضاع الكهرباء ومحطات الطاقة الكهربائية.
نتائج اليوم الأول لبطولة الجمهورية النسوية
شهدت نتائج اليوم الأول لمنافسات بطولتي الجمهورية النسوية العاشرة للألعاب الفردية والتاسعة للألعاب الجماعية والتي دشنها اليوم بصنعاء وزير الشباب والرياضة حسن زيد وينظمها إتحاد رياضة المرأة على مدى ستة أيام عن تتويج اللاعبة ملايين الشلبي بسباق ١٥
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  اقتصاد
الخام الأمريكي عند أعلى مستوى في 17 شهرا بعد مكاسب محدودة
[24/ديسمبر/2016]
نيويورك ـ سبأ:
سجلت أسعار الخام الأمريكي أعلى مستوى لها منذ 17 شهرا في التسوية وسط تعاملات هادئة قبيل عطلة العام الجديد على الرغم من أن المكاسب التي تحققت نهاية هذا الاسبوع كانت ضعيفة في ظل ترقب السوق لمعرفة كيفية إدارة أوبك لخفض الإنتاج.

وعلى الرغم من ارتفاع العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى أعلى مستوى في 17 شهرا لم تسجل الأسعار تغيرا يذكر في تعاملات نهاية الاسبوع في سوق أغلقت مبكرا بمناسبة عطلة اعياد راس السنة الميلادية.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة ب 11 سنتا أو 2ر0 بالمائة إلى 55.16 دولار للبرميل عند التسوية.

و زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات أو 1ر0 بالمائة إلى 53.02 دولار للبرميل في التسوية وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2015.

سبأ
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