عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل سبعة من رجال الشرطة وإصابة آخرين في هجومين جنوب وغرب افغانستان كابول – سبأ:

أعلنت السلطات الافغانية اليوم السبت عن مقتل سبعة من رجال الشرطة واصابة خمسة آخرين في هجومين منفصلين جنوب وغرب افغانستان .



ذكرت مصادر امنية افغانية في تصريحات نقلتها وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) ان أربعة من رجال الشرطة قتلوا وأصيب آخر في واحد هجوم بعبوة ناسفة بدائية الصنع استهدف سيارة تابعة للشرطة في ضواحي مدينة قلعة عاصمة مقاطعة زابول جنوب افغانستان.



واضافت المصادر إن ثلاثة من رجال الشرطة لقوا حتفهم في مقاطعة فرح غرب افغانستان عندما شن مسلحون من حركة طالبان هجوماً على نقاط تفتيش أمنية في الحافة الشمالية من مدينة فرح عاصمة المقاطعة .



واوضحت ان المهاجمين اخذوا ايضاً اسلحة من المواقع التي تم استهدافه خلال الساعات الاولى من صباح اليوم.



وجاءت هذه الهجمات في الوقت الذي كثفت فيه قوات الأمن الأفغانية عملياتها الأمنية مؤخراً، حيث تحاول حركة طالبان وجماعات مسلحة آخرى الاستيلاء على الأراضي وتعزيز مواقعهم قبل بداية فصل الشتاء في الدولة الجبلية.

سبأ [24/ديسمبر/2016]سبأ