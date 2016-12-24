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  رياضة
وزير الشباب يكرم الفائزين في بطولة الجمهورية التنشيطية للتنس والإسكواش
[24/ديسمبر/2016]
صنعاء - سبأ:
كرم وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد اليوم الفائزين بالمراكز الأولى لبطولة الجمهورية التنشيطية لتنس الميدان والإسكواش .

شارك في البطولة التي نظمها الإتحاد العام للتنس والإسكواش خلال الفترة ١٧ إلى ٢٣ ديسمبر الجاري ١٥٢ لاعبا في فئات الرواد والشباب والناشئين والبراعم والمعاقين حركيا، جرت منافساتها على ملاعب التنس بمديرية السبعين.

وفي التكريم أشاد الوزير زيد بتفاعل المشاركين في البطولة وحضورهم لملاعب الإتحاد بمديرية السبعين بأمانة العاصمة رغم أن هذه المديرية تتعرض لقصف طيران العدوان السعودي الغاشم بشكل شبه يومي .

ونوه بتفاعل وحضور نجوم وممارسي لعبة تنس الميدان والاسكواش .. معبرا عن أمله في أن تسهم الأحداث والفعاليات الرياضية المختلفة التي تنظمها الاتحادات الرياضية في مختلف المحافظات بدعم الوزارة الى مزيد من الوحدة والتلاحم بين ابناء اليمن الواحد باعتبار ان الرياضة توحد ولا تفرق وتبني ولا تهدم .

فيما استعرض رئيس إتحاد التنس والإسكواش محمد الصرمي والدكتور محمد حجر رئيس الإتحاد السابق، أحد المشاركين في منافسات الرواد، مراحل المنافسات وأهميتها ونظامها.

وشهد حفل التكريم تقديم بعض الأشواط الإستعراضية لمختلف الفئات، فيما كرم وزير الشباب حسن زيد ومعه الصرمي والقائم بأعمال وكيل قطاع الرياضة عبد الله الدهبلي ووكيل قطاع الشباب عبدالرحمن الحسني والوكيل المساعد لقطاع الرياضة حسن الخولاني الفائزين بالمراكز الأولى بالكؤوس والميداليات المختلفة.

حيث فاز فئة البراعم والناشئين بالمركز الأول الحسن حبيب وحل ثانيا ياسين الدبعي وثالثا أحمد عبادل ، فيما حقق أسامة المقالح المركز الأول في فئة الكبار وحل ثانيا منيع المقالح وثالثا فهمي الورد.

وفي فئة المعاقين حركيا رجال أحرز المركز الأول مبروك المحفدي وحل ثانيا عصام المسوري وثالثا جميل الحماطي .

وفئة المعاقين حركيا سيدات حصلت بلقيس الشرجبي على المركز الأول وحلت عائشة السروري بالمركز الثاني وثالثا سماح شرهان .

وحصل اللاعبان وليد الفسيل ونبيل مزود على المركز الأول في فئة الرواد زوجي، وحل الثنائي لطف الذرة وعبد الكريم البخيتي بالمركز الثاني.

وفي فئة الإسكواش براعم وناشئين نال اللاعب أحمد عبادل المركز الأول وحل ثانيا الحسن حبيب وثالثا يوسف مبارك.

وكان وزير الشباب والرياضة حسن زيد قد إفتتح ملعبا للتنس الشاطئي بهدف تأهيل اللاعبين لخوض غمار منافسات هذه الفئة داخليا وخارجيا.

حضر التكريم نبيل المهدي مدير عام الاتحادات والأندية وطه تاج الدين القائم بأعمال مدير عام النشاط الرياضي بالوزارة.

سبأ
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