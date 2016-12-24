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  اقتصاد
بدء بناء جسر طريق سريع يربط الصين وروسيا بطول 1283 كيلومتر
[24/ديسمبر/2016]
بكين – سبأ:
أعلنت السلطات الصينية اليوم السبت عن بدء بناء جسر طريق سريع حديث يربط بين الصين وروسيا عن طريق نهر هيلونغجيانغ، وذلك في مشروع يعد الأول من نوعه بين البلدين بعد محادثات استمرت 28 عاماً بينهما.

وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) ان طول الجسر يبلغ 1283 كيلومتر ويربط مدينة هيخه الصينية بمدينة بلاجغوفيشتشينسك الروسية.

واوضحت الوكالة انه الجسر والبالغ كلفته 2.5 مليار يوان (حوالي 360 مليون دولار أمريكي) سيتم افتتاحه في شهر أكتوبر عام 2019م.

واشارت الى ان من المتوقع أن يصل تدفق الأشخاص بين المدينتين إلى 1.5 مليون حتى عام 2020م، وهو ضعف العدد الحالي، فيما سيصل معدل الشحن إلى ثلاثة ملايين طن.

وقال أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني بمدينة خيخه تشين تينغ في تصريح نقلته الوكالة "يعد الجسر رابطاً دولياً مهماً وجزءً من الممر الاقتصادي بين الصين ومنغوليا وروسيا.. وسيعمق التعاون بين المنطقتين المتجاورتين".

سبأ
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