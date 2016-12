M. Al-Samad se réunit avec le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères [24/ديسمبر/2016]

SANA'A, 24 Déc. (SABA)- Le Président du Conseil politique suprême, Saleh al-Samad, a reçu ce samedi au palais présidentiel à Sana'a, le président du gouvernement de salut national, Dr Abdul Aziz Bin Habtoor et le ministre des Affaires étrangères, Hisham Sharaf.



Au cours de la réunion, ils ont discuté d'un certain nombre de sujets liés au programme du gouvernement de salut national et les mécanismes politiques et diplomatiques pour ramener la paix et la sécurité au pays à la lumière des variables régionales et internationales.



Lors de la réunion, le président du Conseil politique suprême a fait l'éloge des réalisations et des efforts déployés par le gouvernement de salut national pour faire face aux défis, militaires, de sécuritaires et économiques, et aux conséquences du blocus politique et médiatique imposé sur le Yémen.



Il a souligné l'importance de se concentrer sur l'exposition des crimes de l'agression et les massacres contre le peuple du Yémen, les biens civils et l'utilisation d'armes prohibées et des bombes à sous-munitions sur des zones résidentielles.



M. Saleh Al-Samad a souligné l'importance du rôle joué par le ministère des Affaires étrangères et ses cadres nationaux afin de briser le blocus diplomatique sur le Yémen et sa volonté, les changements constitutionnels et la position du Yémen dur et permanent pour la paix.



