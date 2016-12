Le Yémen et la FAO discutent de la coopération dans le domaine de la sécurité alimentaire [24/ديسمبر/2016]



SANA'A, 24 Déc. (SABA)- Le Premier ministre Dr. Abdul Aziz bin Habtoor a discuté ce samedi, avec le représentant résident de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) au Yémen, Salah Hajj Hassan, de la coopération entre le Yémen et l'organisation dans le domaine de la sécurité alimentaire.



La discussion a porté sur les efforts de l'organisation pour appuyer les agriculteurs et les pêcheurs par rapport aux facteurs de production, afin de reprendre l'initiative et de reprendre la production.



Dr. bin Habtoor a confirmé le souci du gouvernement de développer les relations de partenariat avec la FAO et toutes les organisations internationales opérant au Yémen afin de servir les citoyens yéménites et d'alléger leurs souffrances.



Il a salué les efforts de la FAO pour soutenir les secteurs liés à la sécurité alimentaire, en soulignant l'importance de se concentrer sur les priorités relatives aux défis auxquels sont confrontés les secteurs de l'agriculture et de la pêche en raison de la guerre et le siège de la coalition de l'agression saoudienne, soutenue par les EUA.



Le représentant de la FAO a affirmé l'engagement de l'organisation à remplir ses devoirs envers le peuple yéménite d'une manière neutre et professionnelle.



