عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القوات العراقية تبدأ المرحلة الثانية من عملية تحرير مدينة الموصل بغداد ـ سبأ:

أعلنت القوات العراقية, اليوم السبت, بدء المرحلة الثانية من عملية تحرير الأحياء المتبقية من مدينة الموصل, بمشاركة كافة فصائل القوات والفرق العسكرية والأمنية بالموصل.



وأفاد القائد بجهاز مكافحة الإرهاب في تصريحات صحفية له اليوم بأن القوات العراقية استأنفت العمليات العسكرية لتحرير الأجزاء المتبقية من مدينة الموصل وإنها تخوض مواجهات شرسة مع مسلحي تنظيم "داعش" وتحديدا في المحور الجنوبي الشرقي لأحياء الوحدة والميثاق وسومر, والمحورين الشمالي والشرقي..مضيفا أن القوات تتقدم بإسناد جوي من طيران التحالف الدولي.



من جهة أخرى, صدت القوات العراقية عدة هجمات لمسلحي تنظيم "داعش" استهدفت أكاديمية الشرطة ومنطقة الزيتون المحررة, شمالي الموصل.

سبأ [24/ديسمبر/2016]سبأ