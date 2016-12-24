قراصنة كمبيوتر يستهدفون موقعًا إلكترونيًا عسكريًا تايلانديًا بانكوك ـ سبأ:

كشفت السلطات التايلاندية اليوم عن اختراق الموقع الإلكتروني التابع للجيش في هجوم إلكتروني مستمر تشنه مجموعة من "قراصنة الكمبيوتر" احتجاجًا على قانون تم تمريره حديثا متعلقا بجرائم الإنترنت.



وأفاد ريتي إينترافود مدير مركز " الانترنت العسكري" أنه تم اختراق الموقع الإلكتروني للمنطقة العسكرية التايلاندية الملكية الثانية.



وقال ريتي للصحفيين إن البيانات العسكرية السرية مازالت سليمة بالرغم من ذلك حيث إنها ليست متصلة بالموقع الإلكتروني.



وقد نشرت الجماعة بالتفصيل في وقت لاحق أمس ميزانية بشأن مشاريع التجريف الخاصة بالموارد المائية للجيش في عام 2016 على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك ".. مشيرة إلى ميزانية بقيمة 111 ألف دولار تم توفيرها للأجر الإضافي.



وأعلن قراصنة الكمبيوتر عن هجوم إلكتروني آخر مقرر الاثنين المقبل وأعطوا للحكومة التايلاندية مهلة حتى الثلاثاء المقبل لإلغاء مشروع القانون الجديد الخاص بالجرائم الإلكترونية.



وينص التشريع المتعلق بالجرائم الإلكترونية الذي وافق عليه البرلمان بالإجماع على تجريم توزيع معلومات على شبكة الإنترنت توصف بأنها تضرب" السلامة العامة " و" الاستقرار الاقتصادي".

سبأ [24/ديسمبر/2016]سبأ