Ministre de l'Information: les priorités des médias nationaux sont d'exposer les crimes saoudiens contre les Yéménites [24/ديسمبر/2016]



SANA'A, 24 Déc. (SABA)- Le Ministre de l'Information Ahmad Hamed a déclaré que les priorités de la politique nationale des médias lors de l'étape actuelle est de faire face à l'agression saoudo-américaine et d'exposer les crimes commis par l'agression saoudienne contre le peuple yéménite dans le monde.



Le ministre Hamed a fait ces remarques dans une interview avec TV Al-Alam dans la capitale Sana'a, qui a été diffusé tard, vendredi soir.



M. Hamed a également déclaré que la politique du ministère est d'améliorer la politique nationale des médias et d'unifier la politique des médias publics et privés en général.



M. Hamed a dit que l'équipe nationale des médias, qui se compose d'une grande échelle des journalistes professionnels, aura une mission à exposer la situation de la guerre et de l'agression criminelle contre le peuple yéménite et à la levée du blocus sur le Yémen.



"Les ennemis ont un média puissant, mais ils manquent de la vérité, que nous possédons et qui nous rendre le plus fort qu'eux ... parce que nous avons la voix de la liberté et de la voix de la vérité», a déclaré le ministre Hamed.



AS/AS



SABA