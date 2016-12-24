الداخلية التونسية تعلن عن توقيف عناصر خلية مرتبطة بالمشتبه به في هجوم برلين تونس – سبأ :

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم السبت عن توقيف عناصر خلية مرتبطة بالمشتبه به الرئيسي في هجوم برلين بأنيس العامري والذي قتلته الشرطة الايطالية امس الجمعة.



وذكرت الوزارة في بيان لها ان من بين عناصر هذه الخلية ابن شقيقة العامري الذي اعترف بان خاله كان "أمير" مجموعة متشددة تنشط في ألمانيا وأنه ارسل له اموالاً للالتحاق به هناك.



وأوردت الوزارة في بيان "تم يوم 23 ديسمبر (كانون الاول) 2016 إماطة اللثام عن خلية إرهابية تتكون من ثلاثة عناصر تتراوح أعمارهم بين 18 و27 سنة، تنشط بين فوشانة (قرب العاصمة تونس) ومعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان (وسط) على علاقة بالإرهابي أنيس العامري مرتكب العملية الإرهابية التي (حصلت) بمدينة برلين الألمانية".



وأضافت انه "تبين أنّ من بين أفراد الخلية ابن شقيقة العنصر الإرهابي المذكور الذي بالتحري معه اعترف أنّه يتواصل مع خاله عبر تطبيق (تلغرام) للإفلات من المراقبة الأمنية بإعتباره (تطبيقاً) مشفراً وسرياً".



وأوضحت ان أنيس العامري "استقطب ابن شقيقته لتبني الفكر التكفيري وطلب منه مبايعة تنظيم (داعش) الإرهابي حيث قام بتسجيل نص المبايعة وإرسالها إلى الإرهابي المذكور بألمانيا عبر التطبيق المذكور".



وأضافت ان ابن شقيقه انيس العامري اعترف بان خاله "أرسل له مبالغ مالية بهوية تخص شخصاً آخراً عن طريق البريد لمساعدته على الالتحاق به والإنضمام إلى كتيبة (أبو الولاء) بألمانيا التي أعلمه بأنه أميرها".



وكان شرطي ايطالي قد قتل ليل الخميس الجمعة انيس العامري خلال تدقيق في الهويات بالقرب من محطة للقطارات في مدينة ميلانو بعدما اطلق النار على رجال شرطة واصاب احدهم بجروح طفيفة.

سبأ [24/ديسمبر/2016]سبأ