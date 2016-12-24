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آخر تحديث: السبت، 24 - ديسمبر - 2016 الساعة 06:47:33م
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تدشين امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري بالمعهد العالي لتأهيل وتدريب المعلمين بريمة
[24/ديسمبر/2016]
ريمة - سبأ:
دشن مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة ريمة الدكتور عبدالله القليصي اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري 2016 - 2015م بالمعهد العالي لتأهيل وتدريب المعلمين أثناء الخدمة بمحافظة ريمة .

واستمع القليصي من عميد المعهد علي المخلافي إلى إيضاح حول إجمالي المتقدمين للامتحانات البالغ عددهم 600 معلم ومعلمة موزعين على سته تخصصات القرآن وعلومه والتربية الاسلامية واللغة العربية والرياضيات ومعلم صف ومادة العلوم بمختلف مديريات المحافظة .. مستعرضاً سير الإجراءات المتبعة لعملية الامتحانات، والمعوقات التي تواجه مهام المعهد وأعماله والسبل الكفيلة بتجاوزها.

بدوره أكد مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة أهمية دور المعهد العالي في تدريب وتنمية قدراتهم التربوية والتعليمية والارتقاء بأدائهم الميداني وبما يكفل تخريج جيل متسلح بالعلم قادر على الإسهام الفاعل في تنمية المجتمع .

سبأ
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