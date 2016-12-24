محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إجتماع بمديرية بعدان بإب يقر إعادة تشغيل مستشفى الشهيد البعداني إب - سبأ:

أقر إجتماع للمجلس المحلي ومكتب الصحة بمديرية بعدان بمحافظة إب برئاسة وكيل المحافظة صادق حمزة، إعادة تشغيل مستشفى الشهيد البعداني المتوقف عن العمل جراء العدوان والحصار.



وناقش الإجتماع بحضور وكيل المحافظة قاسم المساوى ومدير عام مديرية بعدان محمد الأشول، الإجراءات الكفيلة بإعادة تشغيل المستشفى لتقديم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين والمرضى من أبناء المديرية والمديريات المجاورة.



كما أقر الإجتماع تفعيل الجانب الرقابي والإشرافي في أنشطة المكاتب التنفيذية والخدمية بالمديرية بهدف تعزيز الإنضباط والعمل على إتخاذ الإجراءات بحق المتهاونين في أعمالهم.



إلى ذلك وضع وكيلا محافظة إب صادر حمزة وقاسم المساوى حجر الأساس لمدرسة الحمزة للبنات الأساسية والثانوية بمنطقة الحرامص عزلة حيسان بمديرية بعدان، البالغ تكلفتها 20 مليون ريال بتمويل رجل الأعمال صالح أحمد حمزة مكونة من ستة فصول دراسية ومرافقها.



وأشاد الوكيلان حمزة والمساوى بالجهود التي يتبناها المجتمع المحلي في تنفيذ مشاريع تعليمية وخدمية تساند الجهود الحكومية في عملية التنمية وتوفر خدمات للمواطنين.



وتفقد وكيلا محافظة إب أوضاع المركز الصحي بحيسان مديرية بعدان والخدمات التي يقدمها لأبناء المنطقة واحتياجاته الضرورية.



واستمعا من قبل القائمين إلى شرح حول الخدمات الطبية في مجال الصحة الأولية والإسعافات الأولية والتحصين والصحة الإنجابية وغيرها.

سبأ [24/ديسمبر/2016]سبأ