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آخر تحديث: السبت، 24 - ديسمبر - 2016 الساعة 06:47:33م
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  ثقافة
دراسة : أمراض القلب تزيد مع احتفالات أعياد السنة الميلادية
[24/ديسمبر/2016]
ويلينجتون ـ سبأ:
أظهرت نتائج دراسة نيوزلندية حديثة أن وقوع وفيات بسبب أمراض القلب ترتفع خلال فترة أعياد السنة الميلادية .

وقد نشرت هذه الدراسة فى دورية جمعية القلب الأمريكية والتي تذهب الى أن من أهم أسباب ارتفاع الوفيات المرتبطة بالقلب فى عيد الميلاد هو أن الأشخاص يهملون العناية الطبية خلال هذه العطلة.

وتوقع المشاركون فى البحث الأسباب المحتملة لارتفاع أعداد الوفيات فى هذا الوقت من السنة ومنها تغيير النظام الغذائى ، تناول الكحول ، الضغط النفسى ونقص الموظفين فى المستشفيات.

ووفقاً للجمعية الأمريكية للقلب والسكتة الدماغية فإن أمراض القلب والأوعية الدموية هي من الأسباب الرئيسية لوقوع الوفيات فى العالم حيث تقع 3 ر17 مليون حالة وفاة سنويًا.

وفى عام 2013 مثلت نسبة الوفيات بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية 31في المائة من مجموع الوفيات فى العالم.

سبأ
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