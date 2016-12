Deux missiles balistiques tirés par l'Armée sur les mercenaires à Al-Jawf [24/ديسمبر/2016]



Al-JAWF, 24 Déc. (SABA)- La Force de missile de l'armée et des comités populaires ont tiré, la nuit, deux missiles balistiques modifiés localement sur les rassemblements de mercenaires saoudiens pro-saoudiens, dans le district de Khob Wa Sha'af dans le gouvernorat d'Al-Jawf, a déclaré un responsable militaire à SABA samedi.



Les deux missiles, appelés Zilzal 1 et Sarkha, ont frappé les fortifications des mercenaires dans la région de Al-khalifan et la zone d'Aqaba.



Le responsable a ajouté que les deux missiles ont frappé parfaitement leur cible, tuant et blessant un certain nombres de mercenaires.



