محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كلية التربية بجامعة عمران تحتفل بتخرج الدفعة الـ 12 من قسم القرآن الكريم عمران - سبأ:

احتفلت كلية التربية والألسن بجامعة عمران اليوم بتخرج الدفعة الثانية عشر من قسم القرآن الكريم وعلومه التي تضم 45 طالبا وطالبة تحت شعار" بقرآننا وصمودنا سننتصر " .



وفي الحفل أشار رئيس قسم القرآن الكريم الدكتور عبدالله الملاحي إلى أن تخرج الدفعة الـ 12 من قسم القرآن الكريم يأتي بعد مشوار من الجد والمثابرة خلال السنوات الماضية .



وأكد حرص جامعة عمران ومنتسبيها على أداء رسالتها العلمية والأكاديمية وتخريج الكوادر المؤهلة في مختلف التخصصات والإسهام في عملية التنمية .



تخلل الحفل الذي حضره عدد من الأكاديميين وأولياء الأمور الطلاب، فقرات فنية وإنشادية.

سبأ [24/ديسمبر/2016]سبأ