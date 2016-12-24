[24/ديسمبر/2016]
عمران - سبأ:
احتفلت كلية التربية والألسن بجامعة عمران اليوم بتخرج الدفعة الثانية عشر من قسم القرآن الكريم وعلومه التي تضم 45 طالبا وطالبة تحت شعار" بقرآننا وصمودنا سننتصر " .
وفي الحفل أشار رئيس قسم القرآن الكريم الدكتور عبدالله الملاحي إلى أن تخرج الدفعة الـ 12 من قسم القرآن الكريم يأتي بعد مشوار من الجد والمثابرة خلال السنوات الماضية .
وأكد حرص جامعة عمران ومنتسبيها على أداء رسالتها العلمية والأكاديمية وتخريج الكوادر المؤهلة في مختلف التخصصات والإسهام في عملية التنمية .
تخلل الحفل الذي حضره عدد من الأكاديميين وأولياء الأمور الطلاب، فقرات فنية وإنشادية.
سبأ