ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 24 - ديسمبر - 2016 الساعة 06:47:33م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل رئيس الوزراء ووزير الخارجية
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور ووزير الخارجية هشام شرف.
الكيان الصهيوني يعلن رفضه قرار مجلس الأمن بوقف الاستيطان والامتثال له
أعلن رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتانياهو رفضه لقرار مجلس الأمن الدولي المطالب بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية والامتثال له .. متهماً إدارة الرئيس الامريكي باراك أوباما بالتواطؤ مع من اسماها "العصابة في الأمم المتحدة" .
نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية يلتقي وزير الكهرباء والطاقة
ناقش نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين عبدالله مقبولي اليوم مع وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف علي الجرموزي، تقرير نتائج الزيارة لمحافظة الحديدة للإطلاع على أوضاع الكهرباء ومحطات الطاقة الكهربائية.
وزير الشباب يكرم الفائزين في بطولة الجمهورية التنشيطية للتنس والإسكواش
كرم وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد اليوم الفائزين بالمراكز الأولى لبطولة الجمهورية التنشيطية لتنس الميدان والإسكواش .
آخر الأخبار:
قوات الاحتلال تفتح نيران أسلحتها صوب الفلسطينيين شرق رفح
الخام الأمريكي عند أعلى مستوى في 17 شهرا بعد مكاسب محدودة
مقتل سبعة من رجال الشرطة وإصابة آخرين في هجومين جنوب وغرب افغانستان
وزارة حقوق الإنسان تطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان ورفع الحصار ووضع حد لجرائم السعودية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
روسيا : قرار مجلس الأمن بشأن وقف الاستيطان يستند إلى موقف المجتمع الدولي
[24/ديسمبر/2016]
موسكو – سبأ :
أشادت روسيا اليوم السبت بتنبي مجلس الأمن الدولي قراراً بشأن وقف الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة .. مؤكدة ان القرار والذي صدر امس يستند إلى موقف المجتمع الدولي حول عدم شرعية النشاط الاستيطاني الإسرائيلي .

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها ان سبب تصويت روسيا لصالح قرار مجلس الأمن والذي صدر امس يأتي بعدما تمت الموافقة على القرار منذ ثمان سنوات في مجلس الأمن والاتحاد الروسي صوت لصالح القرار، استناداً إلى حقيقة أن مضمونه يقوم على صياغات ثابتة، تعكس موقف المجتمع الدولي من عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي.

وأضاف البيان ان "تجربتنا تؤكد أن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع إمكانية الوصول إلى الحل، لا يمكن تحقيقها إلا من خلال المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة" .

واكد ان "روسيا توجه كل جهودها بهذا الاتجاه، وكعضو في الرباعية الدولية، سوف تستمر بقوة في دعم عملية التفاوض".

وكان مجلس الأمن صوت مساء امس الجمعة على مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وصوت لصالح القرار 14 دولة فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت دون أن تستخدم حق الفيتو، على المشروع.

ويعد الموقف الأمريكي هذا تحركاً نادراً من واشنطن التي عادة ما تدافع عن الكيان الصهيوني أمام مثل هذه القرارات، فيما اعتبر مراقبون هذا الموقف "طلقة الوداع" من الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي ازداد التوتر في علاقته برئيس الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو.

ويدعو مشروع القرار الكيان الصهيوني إلى وقف فوري وتام لكل أنشطة الاستيطان، ويعتبر المستوطنات غير شرعية في نظر القانون الدولي سواء أقيمت بموافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي أو لا، وتعرض للخطر حل الدولتين.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
قوات الاحتلال تفتح نيران أسلحتها صوب الفلسطينيين شرق رفح
مقتل سبعة من رجال الشرطة وإصابة آخرين في هجومين جنوب وغرب افغانستان
القوات العراقية تبدأ المرحلة الثانية من عملية تحرير مدينة الموصل
قراصنة كمبيوتر يستهدفون موقعًا إلكترونيًا عسكريًا تايلانديًا
الداخلية التونسية تعلن عن توقيف عناصر خلية مرتبطة بالمشتبه به في هجوم برلين
ارتفاع عدد المفقودين في ألمانيا إلى 15700 شخص
رئيس نيجيريا يعلن طرد الجيش حركة (بوكو حرام) من شمال شرق بلاده
نزوح أكثر من 100 ألف شخص جراء فيضانات اجتاحت وسط أندونيسيا
مصرع شخصين وإصابة 33 آخرين جراء إنفجار مستودع ذخيرة في مدينة حلب
الكيان الصهيوني يعلن رفضه قرار مجلس الأمن بوقف الاستيطان والامتثال له
العدوان السعودي على اليمن
أبناء سقطرى يطالبون برفع الحصار الجوي المفروض على الأرخبيل وإنقاذهم من الأوضاع المأساوية
[24/ديسمبر/2016]
العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته يواصلون جرائمهم البشعة بحق المواطنين
[24/ديسمبر/2016]
استشهاد أسرة كاملة في غارة لطيران العدوان على منزل بفرع العدين في محافظة اب
[24/ديسمبر/2016]
مصرع عدد من جنود العدو السعودي والمرتزقة وإعطاب آلية بجيزان
[23/ديسمبر/2016]
طيران العدوان يشن غارة على مديرية نهم بصنعاء
[23/ديسمبر/2016]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2016، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by