عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل روسيا : قرار مجلس الأمن بشأن وقف الاستيطان يستند إلى موقف المجتمع الدولي موسكو – سبأ :

أشادت روسيا اليوم السبت بتنبي مجلس الأمن الدولي قراراً بشأن وقف الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة .. مؤكدة ان القرار والذي صدر امس يستند إلى موقف المجتمع الدولي حول عدم شرعية النشاط الاستيطاني الإسرائيلي .



وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها ان سبب تصويت روسيا لصالح قرار مجلس الأمن والذي صدر امس يأتي بعدما تمت الموافقة على القرار منذ ثمان سنوات في مجلس الأمن والاتحاد الروسي صوت لصالح القرار، استناداً إلى حقيقة أن مضمونه يقوم على صياغات ثابتة، تعكس موقف المجتمع الدولي من عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي.



وأضاف البيان ان "تجربتنا تؤكد أن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع إمكانية الوصول إلى الحل، لا يمكن تحقيقها إلا من خلال المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة" .



واكد ان "روسيا توجه كل جهودها بهذا الاتجاه، وكعضو في الرباعية الدولية، سوف تستمر بقوة في دعم عملية التفاوض".



وكان مجلس الأمن صوت مساء امس الجمعة على مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.



وصوت لصالح القرار 14 دولة فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت دون أن تستخدم حق الفيتو، على المشروع.



ويعد الموقف الأمريكي هذا تحركاً نادراً من واشنطن التي عادة ما تدافع عن الكيان الصهيوني أمام مثل هذه القرارات، فيما اعتبر مراقبون هذا الموقف "طلقة الوداع" من الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي ازداد التوتر في علاقته برئيس الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو.



ويدعو مشروع القرار الكيان الصهيوني إلى وقف فوري وتام لكل أنشطة الاستيطان، ويعتبر المستوطنات غير شرعية في نظر القانون الدولي سواء أقيمت بموافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي أو لا، وتعرض للخطر حل الدولتين.

سبأ [24/ديسمبر/2016]سبأ