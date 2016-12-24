عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارتفاع عدد المفقودين في ألمانيا إلى 15700 شخص فيسبادن ـ سبأ:

ارتفع عدد الأشخاص المفقودين في ألمانيا بحلول أواخر العام الحالي 2016 بشكل ملحوظ ليصل إلى نحو 15 ألفا و700 شخص وفقًا للأعداد التي أحصتها هيئة مكافحة الجريمة في ألمانيا حتى مطلع أكتوبر الماضي.



وأفادت الهيئة في مدينة فيسبادن اليوم أن هذه الأعداد تتضمن حالات أمكن كشف



ملابساتها في غضون أيام قليلة إضافة إلى حالات لأشخاص آخرين وصلت مدة اختفائهم إلى 30 عامًا.



وكان عدد المفقودين في ألمانيا قد وصل بحلول مطلع أكتوبر من عام 2015 إلى نحو 9900 بالغ وشاب وطفل .



ويرجع الارتفاع الملحوظ في أعداد المفقودين إلى ارتفاع أعداد اللاجئين القصر الوافدين بدون مرافق إذ بلغ عدد المفقودين بين هؤلاء بحلول مطلع أكتوبر الماضي نحو 9000 شخص مقابل نحو 3200 في نفس الفترة من العام الماضي.



وبينت الهيئة أن هذا لا يعني بالضرورة أن هؤلاء القاصرين أصبحوا في عداد المفقودين إذ أن من الممكن أن يكونوا في طريقهم إلى أقارب أو أن يكونوا غادروا نُزُل اللاجئين دون الإبلاغ.



تجدر الإشارة إلى أن نحو نصف المفقودين هم من الأطفال والشباب وبينهم العديد من الهاربين.

سبأ [24/ديسمبر/2016]سبأ