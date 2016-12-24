محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظة إب إجتماع بمحافظة إب يناقش نشاط فرع هيئة الأراضي والمساحة إب - سبأ:

ناقش إجتماع بمحافظة إب اليوم برئاسة وكيل المحافظة عبد الواحد المروعي، نشاط فرع هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ودوره في إنزال المخططات ووحدات الجوار بالمحافظة.



وأقر الإجتماع الذي ضم مدير عام فرع هيئة الأراضي بالمحافظة المهندس عصام مثنى ومدراء الإدارات والمهندسين والمختصين بالمكتب، الإجراءات الخاصة بإستكمال وحدات الجوار وإنزال المخططات في جبل المورم ومنطقة الدحثاث والمحمول والضباري بإب.



واستمع الإجتماع إلى تقرير من مدير عام فرع هيئة الأراضي حول الإجراءات والإستعدادات القائمة لتنفيذ حصر أراضي وأملاك الدولة في مختلف المديريات ومتابعة تحصيل الإيجارات المتأخرة والمتبقية من سنوات ماضية.



كما أقر الإجتماع عقد لقاء بين مكتب الأشغال وفرع هيئة الأراضي لتنسيق الجهود خصوصا ما يتعلق في إصدار تراخيص البناء.



وحث الوكيل المروعي على متابعة تحصيل الإيجارات المتأخرة والتسريع في حصر أراضي وعقارات الدولة وتوثيقها وإيجاد قاعدة بيانات محدثة لها على مستوى كل مديرية.

سبأ [24/ديسمبر/2016]سبأ