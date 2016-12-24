محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حجة بدء حملة ميدانية للرقابة على الاسواق المحلية في حجة حجة - سبأ:

دشن وكيل محافظة حجة صادق الادبعي اليوم حملة النزول الميداني للجنه الرقابة والتفتيش التموينية لمراقبة الاسعار والتفتيش عن المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.



وتشمل الحملة التي يشارك فيها مندوبين من مكتب الصحة والزراعة والصناعة والبيئة والمواصفات والمقاييس والجهات الأمنية النزول الى محطات البترول والغاز والافران والصيدليات ومحلات بيع المبيدات الحشرية والمسالخ وغيرها من المنشآت الخدمية للتاكد من التزام التجار بالمواصفات والمقاييس وتوحيد الاسعار و اشهار الاسعار و كشف اي مخالفات لاحالتها الى الجهات الامنية المختصة والعمل على الزام التجار بالعمل بواسطة السجلات التجارية.



وقد اكد وكيل المحافظة صادق الادبعي اهمية الحملة التي ستشمل مختلف مديريات المحافظة بمشاركة الجهات المعنية.. داعيا المواطنين الى الابلاغ عن اي مواد منتهية الصلاحية او تلاعب بالاسعار للجهات المختصة نظرا لما فية المصلحة العامة .



من جانبه اوضح نائب مدير عام الصناعة والتجارة بالمحافظة عبدالله حميد ، ان مكتب الصناعة بالاشتراك مع الجهات المعنية قام بضبط واتلاف ثمانية طن من المواد المنتهية الصلاحية في عدد من مديريات المحافظة خلال الاشهر الماضية كما تم ضبط سته أطنان من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية خلال الشهرين الماضيين وتم احالة المتورطين الى النيابة وسيتم اتلافها خلال الايام القادمة.



واعرب عن امله في ان تحقق هذه الحملة اهدافها الرامية الى خلق رقابة واسعة على الاسواق والسلع بمشاركة كل الجهات ذات العلاقة وتوعية المواطن باهمية الابلاغ عن اي مخالفات الى الجهات المختصة حفاظا على صحته ومنعا للتلاعب بالاسعار.

سبأ [24/ديسمبر/2016]سبأ