محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إجتماع برئاسة وزير الأشغال يناقش مهام لجنة المناقصات والمشتريات بالوزارة صنعاء - سبأ:

ناقش إجتماع اليوم بصنعاء برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق، أعمال لجنة المناقصات والمشتريات بالوزارة والمؤسسات التابعة لها.



واستعرض الإجتماع الذي ضم وكيل أول الوزارة الدكتور عبدالملك الجولحي ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس أنيس السماوي، مهام لجنة المناقصات بالوزارة والمؤسسات التابعة لها وكذا الوحدات التنفيذية الممولة دولياً.



وشدد وزير الأشغال على أهمية الإلتزام بالقانون واللوائح في مناقصات المشاريع بما يضمن تنفيذها وفق المعايير والمواصفات .. مؤكداً أهمية إعادة تشكيل لجان المناقصات وإعداد برامج المشتريات وفق معايير الهيئة العليا للمناقصات.



وأكد أهمية تطوير قدرات ومهارات كوادر الوزارة في مجال الإشراف وإدارة العقود وإجراء المناقصات بما ينعكس إيجاباً على المشاريع المنفذة.



حضر الإجتماع وكيل الوزارة لقطاع الطرق المهندس عبدالوهاب الحاكم ووكيل الوزارة لقطاع الأشغال المهندس محمد الذاري ووكيل قطاع الشئون المالية والإدارية أحمد عرمان .

سبأ [24/ديسمبر/2016]سبأ