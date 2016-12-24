رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نادي كريستال بالاس الانجليزي يعين سام الاردايس على رأس جهازه الفني لندن ـ سبأ:

أعلن نادي كريستال بالاس تعيين سام ألاردايس، المدرب السابق للمنتخب الإنكليزي لكرة القدم، على رأس جهازه الفني، غداة إقالة المدرب السابق ألن باردو على خلفية النتائج السيئة.



وقال رئيس النادي ستيف باريش: "نحن سعيدون لتمكننا من التعيين بهذه السرعة، ومحظوظون لأن مدربا من طينة سام وخبرته كان متوفرا ".



وستكون المباراة الأولى للمدرب الجديد الاثنين في ضيافة واتفورد.



وقال المدير الفني الجديد البالغ من العمر 62 عاماً لشبكة "سكاي سبورتس": إن الفرصة التي منحها إياه كريستال بالاس للعودة إلى الدوري الإنكليزي الممتاز هي رائعة.



وكان النادي أعلن الخميس إقالة باردو (55 عاماً) الذي يدربه منذ مطلع 2015م، وقاده لنهائي كأس الاتحاد الإنكليزي في الموسم ذاته، حين خسر بصعوبة في الوقت الإضافي أمام مانشستر يونايتد 1-2.



ويواجه الفريق صعوبات كبيرة هذا الموسم في الدوري، ويكافح لتجنب الهبوط إلى الدرجة الأولى، حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن أول مراكز الهبوط.



وفاز كريستال بالاس في أربع مباريات من أصل 17 خاضها في الدوري هذا الموسم، بينها فوز واحد فقط في آخر 11 مباراة.



وكان ألاردايس استقال من تدريب المنتخب الإنكليزي نهاية سبتمبر الماضي بعد مباراة واحدة فقط، وذلك على خلفية تصويره بشكل متخف وهو ينصح صحافيين زعموا بأنهم رجال أعمال يملكون وكالة وهمية مختصة بعقود اللاعبين، بكيفية الالتفاف على القوانين.

سبأ [24/ديسمبر/2016]سبأ