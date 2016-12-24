محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير المياه والبيئة يؤكد أهمية إنشاء غرفة عمليات بهيئة الموارد المائية صنعاء - سبأ:

أكد وزير المياه والبيئة المهندس نبيل الوزير أهمية إنشاء وتفعيل غرفة عمليات بالهيئة العامة للموارد المائية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لإحالة المخالفات في قطاع المياه إلى القضاء.



ووجه وزير المياه والبيئة خلال زيارته اليوم للهيئة العامة للموارد المائية، بعمل برنامج مراقبة جودة المياه في المصانع ومحطات مياه الشرب خلال المرحلة القادمة وإعداد مصفوفة بالإختلالات بالهيئة وبرنامج زمني لمعالجتها.



كما وجه بإعداد موازنة لعام 2017م بالإحتياجات الفعلية للهيئة خاصة في ظل الوضع المالي الراهن .. مشددا على قيادة الهيئة العمل بروح الفريق الواحد خلال المرحلة الراهنة بما يكفل إستفادة المواطن من خدمات المؤسسة ومواردها.



واطلع وزير المياه والبيئة على سير العمل بالهيئة، مستمعا من رئيس الهيئة العامة للموارد المائية هادي قريعة إلى شرح عن سير العمل بالهيئة وكذا الصعوبات التي تواجهها وآلية التعامل مع الحفر العشوائي وإجراءات الإحالة إلى الضبط القضائي.



واستعراض رئيس الهيئة مهام وخطط الهيئة خلال المرحلة القادمة والدارسات والمشاريع المطلوب البحث عن تمويلها من المنظمات الدولية.

سبأ [24/ديسمبر/2016]سبأ