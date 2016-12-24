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آخر تحديث: السبت، 24 - ديسمبر - 2016 الساعة 06:47:33م
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  اقتصاد
روسيا تنشئ صندوقاً للاستثمار مع بيلاروسيا براس مال يقدر بـ 1.4 مليار روبل
[24/ديسمبر/2016]
موسكو – سبأ:
أعلنت روسيا اليوم السبت عن أنشاء صندوقاً مشتركاً للاستثمار مع بيلاروسيا براس مال يقدر بـ 1.4 مليار روبل مع إمكانية زيادة حجمه في المستقبل.

وذكر تلفزيون (روسيا اليوم) ان الصندوق سيقوم خلال المرحلة الاولى بتمويل المشاريع المشتركة بمعدل استثمار 50 بالمائة و 49 بالمائة وواحد بالمائة على أن تكون مدة اكتتاب الصندوق 10 سنوات قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.

واوضح ان الصندوق سيمول مشاريع مختصة بالفضاء وسوق رأس المال التكنولوجي المشترك في إطار خلق أداة استثمارية حديثة وشفافة لتطوير الشركات المنافسة على أساس تطوير التكنولوجيا الفائقة التي نفذت في الاتحاد الروسي وجمهورية بيلاروسيا ضمن خطة تنسيق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

واشار المصدر الى الصندوق سيتم فيه الاستثمار في فئتين من المشاريع مشاريع استثمارية يمولها الصندوق بنحو 25 مليون روبل، على أن لا تقل فيها حصة المستثمرين عن 25 بالمائة وتصل إلى 150 مليون روبل. وكذلك مشاريع الشركات التي في طور النمو.

سبأ
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