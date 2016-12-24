محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الأشغال يناقش مع محافظ الحديدة تفعيل مشاريع الإسكان بالمحافظة صنعاء - سبأ:

ناقش وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق اليوم بصنعاء مع محافظ الحديدة حسن هيج، الصعوبات التي تعترض إستكمال تنفيذ عدد من مشاريع الإسكان والتنمية الحضرية بالمحافظة.



وفي اللقاء أكد الوزير مطلق أهمية تجاوز الصعوبات التي تعترض سير أعمال الإسكان والتنمية الحضرية بمحافظة الحديدة بما يمكن المستهدفين من الإستفادة من هذه المشاريعز



وأشار إلى أهمية التوسع في مشاريع الإسكان والتنمية الحضرية بالتنسيق مع المجلس المحلي بالمحافظة بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة خصوصاً في ظل الظروف التي يمر بها الوطن جراء إستمرار العدوان السعودي الأمريكي والحصار الذي فاقم من معاناة المواطنين في محافظة الحديدة والوطن عموماً .



فيما استعرض المحافظ الهيج الصعوبات التي تعترض سير مشاريع الإسكان والتنمية الحضرية في المحافظة والسبل الكفيلة بتجاوزها بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والطرق والجهات المعنية بما ينعكس إيجابا على أبناء المحافظة.



حضر اللقاء وكيل أول وزارة الأشغال العامة الدكتور عبدالملك الجولحي والمدير التنفيذي للمؤسسة العامة للطرق المهندس لبيب عز الدين وعدد من المعنيين في الوزارة والمحافظة.

سبأ [24/ديسمبر/2016]سبأ