محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إتحاد عمال وموظفي أمانة العاصمة يكرم رئيس لجنة الشئون الإجتماعية بمحلي أمانة العاصمة صنعاء - سبأ:

كرم إتحاد عمال وموظفي أمانة العاصمة اليوم رئيس لجنة الشئون الإجتماعية والعمل بمحلي الأمانة حمود النقيب بدرع العمال لعام 2016 تقديراً لدوره الإجتماعي والتنموي.



وفي التكريم أشاد أمين عام المجلس المحلي بالأمانة أمين جمعان بدور وجهود رئيس لجنة الشئون الإجتماعية والعمل وإسهاماته في توفير الخدمات والإحتياجات الأساسية للمواطنين في أمانة العاصمة.



وأشار إلى أن حمود النقيب له إسهامات في نجاح عمل السلطة المحلية في مختلف مديريات أمانة العاصمة .. لافتاً إلى أن إستمرار توفير الخدمات في العاصمة واستقرارها دليل على نجاح عمل السلطة المحلية.



ولفت جمعان إلى صمود وجهود قيادة وأعضاء السلطة المحلية بأمانة العاصمة والمكاتب التنفيذية والمديريات وموظفي وعمال الأمانة، في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي وإفشال مخططاته ومؤامراته على العاصمة . داعيا إلى مضاعفة الجهود بما يخدم المصلحة العامة.



بدوره أشار رئيس لجنة الشئون الإجتماعية والعمل بمحلي الأمانة حمود النقيب إلى أن هذا التكريم هو تكريم لكل قيادات وموظفي السلطة المحلية بأمانة العاصمة لصمودهم وثباتهم خلال المرحلة الماضية رغم الصعوبات وشحة الإمكانيات.



وقال " إن هناك أشخاص يعملون بصمت وجهد كبير، ويستحقون التكريم تقديراً لجهودهم ومهامهم ".



فيما أشار رئيس لجنة الخدمات بمحلي الأمانة عادل العقاري وعدد من وكلاء أمانة العاصمة وأعضاء السلطة المحلية ورؤساء وأعضاء النقابات والإتحادات وعمال وموظفي الأمانة إلى نشاط وجهود رئيس لجنة الشئون الإجتماعية، وإسهاماته في خدمة المواطنين وتوفير الإحتياجات الأساسية من أجل تخفيف معاناتهم.



في حين اعتبر رئيسا نقابة وإتحاد عمال وموظفي أمانة العاصمة الدكتور رفعت حسن وفواز الجرادي، تكريم رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية بمحلي الأمانة، إنما هو تكريم لقيادة وأعضاء السلطة المحلية وعمال وموظفي مديريات الأمانة.



حضر التكريم عدد من وكلاء أمانة العاصمة وقيادة وأعضاء السلطة المحلية ونقابات واتحادات عمال وموظفي أمانة العاصمة.

سبأ [24/ديسمبر/2016]سبأ