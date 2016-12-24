عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس نيجيريا يعلن طرد الجيش حركة (بوكو حرام) من شمال شرق بلاده ابوجا – سبأ :

أعلن الرئيس النيجيري محمد بخاري اليوم السبت تمكن جيش بلاده من "سحق" حركة (بوكو حرام) المرتبطة بتنظيم القاعدة في غابة سامبيسا والتي تعد احد اخر معاقل الحركة المتطرفة شمال شرق البلاد.



وقال بخاري في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية "انا مسرور وفخور جداً بجنود الجيش النيجيري بعدما تبلغت خبراً طال انتظاره عن سحق ارهابيي بوكو حرام نهائياً في اخر جيب لهم في غابة سامبيسا".



واشاد بتصميم القوات النيجيرية و"التي تمكنت في نهاية المطاف من دخول وسحق فلول متمردي بوكو حرام في معسكرهم في قلب غابة سامبيسا".



وقال الرئيس النيجيري "ابلغني قائد اركان الجيش ان المعسكر سقط قرابة الساعة 13,35 يوم الجمعة 22 كانون الاول/ديسمبر وان الارهابيين يفرون ولا مكان يلجأون اليه" .. داعياً الجيش الى ملاحقتهم واحالتهم الى القضاء.

سبأ [24/ديسمبر/2016]سبأ