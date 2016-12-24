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نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية يلتقي وزير الكهرباء والطاقة
[24/ديسمبر/2016]
صنعاء - سبأ:
ناقش نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين عبدالله مقبولي اليوم مع وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف علي الجرموزي، تقرير نتائج الزيارة لمحافظة الحديدة للإطلاع على أوضاع الكهرباء ومحطات الطاقة الكهربائية.

واستعرض اللقاء الخطة التنفيذية لإعادة التيار الكهربائي لمدينة الحديدة قبل حلول الصيف المقبل بما يسهم في تخفيف معانات المواطنين وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.

وأكد اللقاء ضرورة تقديم وزارة الكهرباء لمصفوفة تنفيذية لتشغيل محطة كهرباء المخا بمحافظة تعز بما يكفل إعادة التيار الكهربائي للمواطنين والمساهمة في رفع معاناتهم.

وفي اللقاء أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية حرص حكومة الإنقاذ الوطني على إعادة التيار الكهربائي لسكان أمانة العاصمة وعدد من المحافظات والعمل على تنمية موارد الكهرباء.

وحث على تضافر الجهود وإيجاد معالجات للتيار الكهربائي وفق الإمكانيات المتاحة لا سيما في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.

فيما أكد وزير الكهرباء والطاقة الحرص على إعادة التيار الكهربائي للعاصمة صنعاء وبقية المحافظات من خلال تفعيل محطة مأرب الغازية لتغطية العجز الحاصل وبما يساعد على تنمية الإيرادات ورفد خزينة الدولة.

ولفت إلى الصعوبات التي تواجه قطاع الكهرباء والمتطلبات الواجب إتخاذها للمساهمة في إعادة تشغيل التيار الكهربائي لأمانة العاصمة كمرحلة أولى على أن يتبعها بقية المحافظات.

وقال الوزير الجرموزي " إن الكهرباء شريان الحياة ولابد من مضاعفة الجهود لوضع بدائل تساعد فى معالجة الإشكاليات التي تواجه قطاع الكهرباء " .

سبأ
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