عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نزوح أكثر من 100 ألف شخص جراء فيضانات اجتاحت وسط أندونيسيا جاكرتا ـ سبأ:

أدت الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة نوسا تينغارا الغربية بوسط أندونيسيا إلى نزوح أكثر من 100 ألف شخص وإغلاق المطار الرئيسي .



وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث "ستوبو بورو نوغرهو" لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن قرابة 20 ألف منزل وأكثر من 60 مرفقا صحيا وجسرين قد أصيبوا بأضرار جراء الفيضانات



ولفت المتحدث إلى أن الفيضانات أدت أيضا إلى قطع الاتصالات وإمدادات الكهرباء مما أعاق جهود الإغاثة في حالات الطوارئ .



من جهته أشار أغونغ براموجا وهو مسؤول بارز في الوكالة الإقليمية للاغاثة من الطوارئ إلى أن "السلطات اضطرت إلى تطبيق حالة الإغلاق في المطار الرئيسي لدينا".



وأفاد سوتوبو أنه تم إعلان فترة طوارئ لمدة 14 يوما حتى 4 يناير القادم وأن هناك جنودا وعناصر شرطة ورجال إنقاذ من مكتب وكالة الإغاثة من الطوارئ يشاركون في عمليات الإغاثة الطارئة .

سبأ [24/ديسمبر/2016]سبأ