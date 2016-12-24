عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حلب مصرع شخصين وإصابة 33 آخرين جراء إنفجار مستودع ذخيرة في مدينة حلب دمشق – سبأ :

لقي شخصين مصرعهما واصيب 33 آخرين بجروح جراء انفجار مستودع ذخيرة وعبوات ناسفة من مخلفات المجموعات المسلحة في احد احياء مدينة حلب والتي اعلن الجيش السوري استعادة السيطرة عليها بالكامل .



وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) نقلاً عن مصدر في قيادة شرطة ان الحادث وقع احد مخازن المجموعات المسلحة في مدرسة زكي جمعة للتعليم الأساسي وأحد الأبنية المجاورة للمدرسة في حي السكري بمدينة حلب .



واوضح ان الحادث ناجم عن انفجار عبوة ناسفة "كانت المجموعات الإرهابية زرعتها في مدرسة زكي جمعة للتعليم الأساسي بحي السكري".



وأشارت الوكالة الى قيام وحدات الهندسة في الجيش السوري بتفكيك العبوات الناسفة والألغام التي زرعها المسلحون في الشوارع والساحات والمنازل من أحياء مدينة حلب الشرقية.

سبأ [24/ديسمبر/2016]سبأ